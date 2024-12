Dienstplicht geeft vrienden voor het leven

Ik heb de relevante statistiek om mijn bewering te onderbouwen nog niet gevonden, maar ik weet vrijwel zeker dat de tijd die Israëliërs onder de vleugels van het leger doorbrengen een zeer belangrijke rol speelt in het ontstaan van duurzame vriendschappen.

Toen een vriend ons kort geleden kwam bezoeken, ontdekten we dat zijn voormalig commandant bij ons in Afik woont. We belden hem op, hij spoedde zich naar ons huis, waar we korte tijd nadien getuige waren van een emotionele ontmoeting. Veel zeiden de heren niet tegen elkaar, maar ze hadden duidelijk gezamenlijk genoeg meegemaakt om slechts blikken te laten spreken.

Twee Israëlische soldaten aan de grens met Syrië. beeld EPA, Atef Safadi

Er is nu eenmaal iets heel unieks en speciaals aan de band die je vormt met de andere soldaten in je eenheid. Je dienstplicht wordt niet bepaald gedefinieerd door luxe en gemak, maar voor de uitdagingen ga je als rekruten gezamenlijk. Het begint al met de intensieve basistraining, die naast fysieke inspanning weinig en weinig gevarieerd eten, weinig slaap en weinig douchen betekent. Rennen in de brandende zon of in de stromende regen, met tientallen kilo’s bagage op je rug. En dat alles zonder je bekende vriendenkring of familie.

Het is fundamenteel menselijk om contact te leggen met wie dichtbij is, met degene die dezelfde ervaringen doormaakt als jij. Die impuls wordt des te sterker als je na de basistraining daadwerkelijk op missie moet. Ineens zijn er reële risico’s, dilemma’s en gevaren. Vaak weten alleen jij en je eenheid wat er precies op stapel staat. Je kameraden zijn het eerste en soms enige adres om te praten over je ervaringen en angsten. De banden die gesmeed worden zijn doorgaans onverbrekelijk.

Mijn man observerend, kan ik stellen dat deze vriendschapkatalysator niet beperkt is tot jonge rekruten. Hoewel het mensen normaliter moeilijk valt op middelbare leeftijd nieuwe vriendschappen te maken, hoor ik dienstdoende reservisten alom spreken over nieuwe vrienden, inspirerende connecties en interessante zakelijke verbindingen.

Intermenselijke relaties zijn uiteindelijk de lijm van iedere samenleving. Hoewel we als land een niet gering aantal problemen op ons bord hebben en er wel degelijk verdeeldheid is tussen bevolkingsgroepen, is de breed groeiende sociale cohesie in het kader van de militaire dienst duidelijk positief.

Onze correspondent in Israël, Jeannette Gabay-Schoonderwoerd, houdt een dagboek bij vanuit haar woonplaats Afik, in het noorden van Israël. Deel 91.