Opnieuw schoten gelost op grens tussen India en Pakistan

Op de grens tussen India en Pakistan zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag opnieuw schoten gelost. Een nacht eerder gebeurde dat ook al, meldde het leger van India. De schotenwisseling vond plaats langs de zogenoemde Line of Control, de bestandslijn die dwars door Kasjmir loopt en sinds het einde van de Eerste Kasjmiroorlog in 1948 de feitelijke grens tussen India en Pakistan vormt.