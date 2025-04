Zelensky aangekomen in Rome

„Als ik er niet op tijd ben, zal Oekraïne op een passend niveau vertegenwoordigd worden”, zei Zelensky vrijdag tegen journalisten in Kyiv, op de plek van een dodelijke Russische aanval. „De buitenlandminister en mijn vrouw zullen er zijn. Voor mij is het belangrijk om hier te zijn. Er staan vandaag verschillende belangrijke militaire bijeenkomsten gepland in Oekraïne.” De president zei niet te weten hoelang de bijeenkomsten zouden duren.

Vertegenwoordigers van meer dan 160 landen zijn naar Rome afgereisd, onder wie de Amerikaanse president Donald Trump. De meest recente ontmoeting tussen Zelensky en Trump in februari liep in het bijzijn van de camera’s uit op een ruzie. Zelensky en de rest van de Oekraïense delegatie werden vervolgens uit het Witte Huis gezet.