Teo van den Berg: Maria stamde waarschijnlijk niet van David af

Van den Berg (75) uit Papendrecht werkte vele jaren aan zijn website kerstgeschiedenis.nl en heeft die nu voltooid. Daarop, en ook in zijn boek ”Jozef, zoon van David. Eerherstel voor de gezegende onder de mannen”, wil hij de Bijbel recht doen, zegt hij.

Teo van den Berg: „Het is onze plicht om de Heilige Schrift zo nauwkeurig en feitelijk mogelijk te lezen”. beeld Teo van den Berg

Waarom maakt u zich zo druk om de kerstgeschiedenis?

„We hebben niets aan mooie verhalen die de Schrift niet noemt. In kinderbijbels wordt nogal eens een voorstelling van zaken gegeven die niet strookt met de werkelijkheid. Het is onze plicht om de Heilige Schrift zo nauwkeurig en feitelijk mogelijk te lezen. Het Woord van God is zuiver, maar het ontbreekt ons dikwijls aan inzicht.”

Noemt u eens zo’n romantisch verhaal.

„Dat is het verhaal dat Jozef en Maria geen plaats konden vinden in de herberg. Het woord ”herberg” is waarschijnlijk verkeerd vertaald. Er was helemaal geen herberg (”karavanserai”) in Bethlehem. Wel waren er gastenkamers bij particulieren die een deel van hun woning beschikbaar stelden voor reizigers. In zo’n kamer was voor hen geen plaats. Ze vonden dus onderdak in hetzelfde huis dat een aparte ruimte had waar de huisdieren gestald werden. Mogelijk werd Jezus in een grot onder het huis geboren, zeg maar in de kelder.”

„Juist leerkrachten en predikanten moeten weten welke feiten Schriftuurlijk zijn en welke niet” - Teo van den Berg, beheerder website over kerstgeschiedenis

Was Maria uit het nageslacht van David?

„Dat is niet waarschijnlijk. De twee geslachtsregisters –in Mattheüs 1 en Lukas 3– zijn beide van Jozef. De reformator Johannes Calvijn kwam er niet uit hoe het zat. De Jood Isaäc da Costa stelde dat beide registers van Jozef waren. Dat is ook aannemelijk, omdat de afstamming via de man liep en niet via de vrouw. Maria kwam waarschijnlijk uit de stam van Levi. Ze was familie van Zacharias, die uit deze stam kwam. Jezus is toegevoegd aan het huis van David via Jozef, de zoon van David. Jozef krijgt de opdracht om Hem Zijn naam te geven.”

Hoeveel kinderen zijn er door Herodes vermoord?

„Het gaat waarschijnlijk om enkele tientallen kinderen: twintig à dertig. Bethlehem was maar een klein dorp, met naar schatting 500 à 1500 inwoners. In sommige vertalingen staat dat Herodes alleen de jongetjes van twee jaar en jonger heeft omgebracht, maar het is waarschijnlijker dat ook de meisjes gedood zijn. De soldaten hadden haast, anders zouden de mensen vluchten, en daarom hadden ze geen tijd om te onderzoeken of het om een meisje of een jongetje ging.

De wijzen kwamen overigens niet direct na de geboorte, maar mogelijk een jaar erna of nog later. Vermoedelijk wilden Jozef en Maria in Bethlehem blijven wonen, maar toen ze gewaarschuwd werden, vluchtten ze naar Egypte. Jozef wilde vanuit Egypte terugkeren naar Bethlehem, maar hij veranderde van gedachten en vestigde zich in Nazareth.”

Voor wie zijn de website en het boek bestemd?

„Ze zijn in de eerste plaats bedoeld voor alle geïnteresseerden die willen weten hoe het precies zit. Meer in het bijzonder wil ik leerkrachten en predikanten noemen. Juist zij moeten weten welke feiten Schriftuurlijk zijn en welke niet. We moeten ons bezighouden met de echte intentie van Kerst: de menswording van Gods Zoon. Hij wilde verzoening brengen aan een wereld verloren in schuld.”

