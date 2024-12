Seculier Seoul stoort zich aan kruis in kerstboom

Seoul Plaza is voor Seoul wat de Dam is voor Amsterdam. Tot eind dit jaar staat er een kerstboom van 19 meter hoog. De boom laat de miljoenen bewoners en bezoekers van de stad niet onberoerd, want er is een controverse gaande over het kruis in de top. En dat niet voor het eerst, schreef de Zuid-Koreaanse krant The Korea Herald maandag, een dag voordat president Yoon Suk-yeol de staat van beleg afkondigde.

Al sinds de jaren 60 van de vorige eeuw staat er op Seoul Plaza een kerstboom. Tot 2001 prijkt er een ster bovenop de boom, maar in 2002 wordt deze vervangen door een kruis. Dit gebeurt onder de verantwoordelijkheid van burgemeester Lee Myung-bak, een protestant. Myung-bak was van 2008-2013 president van Zuid-Korea. In het Aziatische land drukken protestanten al decennia hun stempel op de politiek en de maatschappij.

Het gevolg van deze verandering is dat er discussies losbarsten over religieuze symbolen in openbare ruimtes. Critici vinden dat door het plaatsen van een kruis bovenop de kerstboom het christendom wordt bevoordeeld boven andere godsdiensten.

Verbod van tafel

De discussie heeft als uitkomst dat het stadsbestuur de verantwoordelijkheid voor het kruis in de top van de boom overdraagt aan protestanten. De discussie verstomt daardoor niet. Een klacht van een burger in 2008 leidt zes jaar later tot de aankondiging van het stadsbestuur dat er een verbod komt op het versieren van de boom met religieuze symbolen. Als protestanten daartegen in het geweer komen, gaat het verbod van tafel.

Ook dit jaar prijkt er weer een kruis in de top van de boom. Bij de verlichtingsceremonie gaven belangrijke publieke figuren acte de présence, onder wie de Seoulse burgemeester Oh Se-hoon. „De kerstboom wordt niet gefinancierd met stadsbudgetten; protestantse organisaties nemen de verantwoordelijkheid voor de installatie met hun eigen middelen”, zei een Seoulse ambtenaar tegen The Korea Herald. Het stadsbestuur stelt dat het om die reden geen verantwoordelijkheid heeft voor de boom.

In het verleden verdedigden de autoriteiten zich door erop te wijzen dat op de verjaardag van Boeddha op Seoul Plaza ook boeddhistische uitingen te zien zijn. Dat zou volgens het stadsbestuur bewijzen dat de overheid geen religieuze voorkeur heeft.

Buitensporige beperking

Seculiere en boeddhistische groepen vinden dat met de kwestie de religieuze neutraliteit van de openbare ruimte in het geding is. In lijn daarmee betoogt het Koreaanse Instituut voor Religieuze Vrijheid dat het kruis uitsluitend het christendom vertegenwoordigt en ongepast is vanuit het oogpunt van gelijkheid. Omgekeerd klinkt vanuit christelijke hoek dat een verbod op het kruis de religieuze expressie buitensporig inperkt.

„CTS heeft de vreugde van Kerst gedeeld met het publiek door de grote kerstboom op Seoul Plaza te verlichten; ook dit jaar delen we met vreugde de liefde van Jezus Christus” - Gam Kyung-chul, voorzitter van CTS Christian TV, verantwoordelijk voor het opzetten van de kerstboom

Verantwoordelijk voor het optuigen van de kerstboom is CTS Christian TV. Voorzitter Gam Kyung-chul is blij dat de traditie wordt voortgezet. „CTS heeft de vreugde van Kerst gedeeld met het publiek door de grote kerstboom op Seoul Plaza te verlichten”, zei hij tegen The Korea Herald. „Ook dit jaar delen we met vreugde de liefde van Jezus Christus.”

Gelukkig is het land dat zich druk maakt om hoe een publieke kerstboom eruit moet zien? Feit is dat de discussie hierover is verstomd nadat president Yoon dinsdagavond laat het land in een politieke crisis heeft gestort. Zuid-Koreanen stellen nu heel andere vragen.