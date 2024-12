Prognose: 19 miljoenste inwoner verwacht in 2037

Dat blijkt dinsdag uit de Kernprognose 2024–2070 en de Huishoudensprognose 2024-2070 van het CBS.

De bevolking groeit vooral door immigranten, en doordat mensen gemiddeld steeds langer leven. De bevolkingsgroei komt in 2024 naar verwachting uit op 105.000 mensen. Dat is 26.000 minder dan in 2023. Volgens de prognose groeit de bevolking de komende jaren met gemiddeld 82.000 inwoners per jaar.

Graphic. beeld RD

Alleenstaande ouderen

Een opvallende statistiek in de nieuwe cijfers is volgens CBS-demograaf Ruben van Gaalen de groei van het aantal huishoudens. Tot 2035 komen er naar verwachting 600.000 huishoudens bij. Daarbij gaat het om 400.000 eenpersoonshuishoudens, waarvan er 300.000 met een alleenstaande 65-plusser zijn. Dit komt door bekende maatschappelijke trends, zoals vergrijzing, aldus Van Gaalen.

De groei van het aantal huishoudens maakt de woningbouwopgave wel extra uitdagend. Van Gaalen: „Het jaar 2035 is niet ver weg. Het is de vraag hoe we al die alleenstaande ouderen gaan huisvesten. De tanker van de vergrijzing vaart stug door. Dat gaat veel van onze samenleving vragen. Er zal een uitstroom volgen op de arbeidsmarkt. De gaten die vallen, zullen moeten worden opgevuld. Dat gaat knellen en heeft ook weer gevolgen voor de beschikbaarheid van mantelzorg die de alleenstaande oudere nodig heeft.”

Het aandeel 65-plussers in de bevolking stijgt van bijna 21 procent eind 2024, naar 25 procent tegen 2040. Het aantal 80-plussers verdubbelt van 0,9 miljoen eind 2024 naar 1,8 miljoen in 2045. Het loopt uiteindelijk op tot 2,1 miljoen in 2070.

Rem

De Tweede Kamer bleek begin deze maand voorstander te zijn van een rem op de bevolkingsgroei. De staatscommissie demografie bepleitte eerder dit jaar een gematigde groei voor de toekomst.

Politieke keuzes van een kabinet kunnen invloed hebben op de bevolkingsgroei, maar worden niet meegenomen in de CBS-prognoses, zegt Van Gaalen. „We maken onze prognoses op basis van de huidige trends.”

Wolk van onzekerheid

Prognoses van het CBS blijven ramingen. Ze zijn dus niet altijd accuraat. Zo was de komst van de 18 miljoenste Nederlander afgelopen augustus een feit. Dat was tien jaar eerder dan in 2016 geprognosticeerd. Van Gaalen: „Migratie valt nu eenmaal lastig te voorspellen. Neem de oorlog in Oekraïne. Of neem nu de nieuwe situatie in Syrië: hoe dat zich ontvouwt, weten we niet. Onze prognose is de meest waarschijnlijke met de huidige vooronderstellingen. Maar er zit inderdaad een wolk van onzekerheid omheen. Niet voor niets komen we elk jaar met een prognose.”

Een andere onzekerheid vloeit voort uit het feit dat Nederland een open economie is. Van Gaalen: „Onze economie werkte afgelopen jaren als een magneet op arbeidsmigranten. Maar als er een recessie komt, zal de vraag naar arbeid inzakken en zullen er veel minder migranten komen. Verder is er binnen de EU vrij verkeer van personen. Wanneer zich een nieuwe lidstaat meldt, wat voorlopig niet het geval is, zal dat voor instroom kunnen zorgen.”

Volgens de demograaf zal de asielinstroom ook worden beïnvloed als er ergens ter wereld een brandhaard bijkomt, een natuurramp plaatsvindt of een oorlog uitbreekt.