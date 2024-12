Vrees voor honderden doden door cycloon Franse archipel Mayotte

Chido trok een enorm spoor van vernieling over de eilandengroep in de Indische Oceaan. Het dodental zal oplopen tot „zeker enkele honderden” en „misschien komen we in de buurt van duizend of zelfs een paar duizend”, aldus prefect François-Xavier Bieuville tegen media. Deze topbestuurder noemde het eerder al „de krachtigste en meest verwoestende tropische cycloon die Mayotte in negentig jaar heeft getroffen”.

De sloppenwijken, waar ongeveer een derde van de ruim 300.000 inwoners van de archipel woont, werden grotendeels verwoest. Stroom en communicatieverbindingen vielen uit, net als de watervoorzieningen. De Franse zender France 24 berichtte dat ongeveer een derde van de bevolking ontheemd is geraakt door Chido. De Franse regering kondigde aan snel hulp te verlenen.

De cycloon raasde zaterdag met 226 kilometer per uur over Mayotte. Door schade aan het vliegveld zou hulp de eilandengroep moeilijk kunnen bereiken.