EU-buitenlandchef Kallas stuurt topdiplomaat naar Syrië

„En natuurlijk welke stappen we nog meer bereid zijn te nemen als we zien dat Syrië de goede kant op gaat.”

Kallas was zaterdag in Jordanië voor een ontmoeting met de Arabische landen, Turkije en de Verenigde Staten om principes te bespreken over betrokkenheid met het nieuwe Syrische leiderschap. Het is volgens Kallas heel belangrijk dat daar op regionaal en internationaal niveau op dezelfde manier over wordt gedacht. „We willen een stabiel, vreedzaam en vredig land.”

De partijen zaten volgens Kallas op één lijn. „We kunnen geen vacuüm laten ontstaan en dat doen we ook niet.”