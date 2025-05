Von der Leyen belt met Trump over handelsovereenkomst

De EU en de VS onderhandelen over importtarieven, maar die gesprekken verlopen stroef. Trump dreigde vrijdag de EU nog met een nieuwe algemene heffing van 50 procent per 1 juni. „Europa is bereid de gesprekken snel en daadkrachtig voort te zetten”, zegt de commissievoorzitter over de onderhandelingen.

Trump zei vrijdag dat de EU is opgericht om „misbruik” te maken van de VS. In april legde hij de EU een algemene heffing van 20 procent op. Kort daarop lastte hij een pauze van drie maanden tot 9 juli in om via onderhandelingen tot een overeenkomst met Brussel te komen. Een eerder opgelegde heffing van 25 procent op Europese auto’s, staal en aluminium is nog wel van kracht.