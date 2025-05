Verkiezingen in Venezuela zonder deelname oppositie

In Venezuela zijn parlements- en lokale verkiezingen, maar de oppositie in het al vele jaren autoritair geregeerde land boycot naar eigen zeggen de stembusgang. Recent zijn opnieuw tientallen tegenstanders van het bewind van president Nicolás Maduro opgepakt. Vlak voor de stembusgang is een vooraanstaand lid van de oppositie, Juan Pablo Guanipa, gearresteerd. Hij wordt onder meer beschuldigd van het plannen van terroristische aanslagen.