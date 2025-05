Trump: niet blij met Poetin na massale luchtaanvallen Oekraïne

„Ik ben niet blij met wat Poetin doet. Hij doodt veel mensen, en ik weet niet wat er in hemelsnaam met Poetin aan de hand is”, zei Trump zondagavond (plaatselijke tijd) op het vliegveld in de plaats Morristown, voordat hij aan boord ging van Air Force One. „Ik ken hem al lang. Kon altijd goed met hem opschieten, maar nu vuurt hij raketten af op steden en doodt hij mensen, en dat bevalt me helemaal niet.”