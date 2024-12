Doden door cycloon Chido in overzeese Franse gebied Mayotte

De burgemeester van de hoofdstad Mamoudzou meldt dat ruim 250 mensen gewond zijn geraakt, van wie zeker negen er slecht aan toe zijn.

De cycloon raasde zaterdag met 226 kilometer per uur over Mayotte. Onder meer het vliegveld zou veel schade hebben, waardoor hulpdiensten en -middelen de eilandengroep moeilijk kunnen bereiken. Ook is er schade aan het elektriciteitsnet.

Volgens de prefect van het departement, François-Xavier Bieuville, gaat het om de „krachtigste en meest verwoestende tropische cycloon die Mayotte in negentig jaar heeft getroffen”.

De Franse president Emmanuel Macron sprak op X van een noodsituatie. De Franse minister van Binnenlandse Zaken Bruno Retailleau kondigde aan 160 hulpverleners naar de eilandengroep te sturen. Zelf reist hij maandag ook naar Mayotte af.

Mayotte ligt in de Indische Oceaan, tussen Madagaskar en Mozambique. Het gebied telt ongeveer 310.000 inwoners.