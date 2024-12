SGP heeft hoogste ledenaantal ooit

Dat stelt de SGP althans in het decembernummer van ledenblad De Banier. Daarin doet de partij een oproep aan lokale SGP’s om nieuwe leden te werven en „onze SGP tot een nog stevigere gereformeerde partij te maken”.

De partij wil het ledenaantal voor de jaarwisseling nog gauw wat opkrikken. „Bijna wordt 2024 afgesloten. Steevast wordt dan bij politieke partijen opgevraagd wat hun ledenaantal is”, zo wordt de oproep om leden te werven ingeluid. „Wij kunnen u alvast verklappen dat we nog nooit zó groot zijn geweest!”

Dat betekent dat de SGP meer dan 30.325 leden heeft. Dat is het hoogste ledenaantal dat de SGP ooit op 1 januari had, namelijk in 2018, zo wordt duidelijk uit cijfers van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) van de Rijksuniversiteit Groningen.

In 2017, 2018, 2019 en 2024 werd een ledenaantal van meer dan 30.000 genoteerd. De SGP verwelkomde in haar geschiedenis al meerdere keren het 30.000e lid; in elk geval in 2014 en in 2022 . In beide gevallen lag het ledenaantal op 1 januari van het jaar erop echter weer onder de 30.000.

Het nieuwe recordaantal leden volgt op een ander nieuw record van eerder dit jaar. De SGP haalde bij de Europese Parlementsverkiezingen van juni meer stemmen dan ooit tevoren: 228.036. Het vorige stemmenrecord van de partij stond op 218.950 en werd gevestigd bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017.

Hoeveel subsidie politieke partijen krijgen, hangt mede af van het ledenaantal. Ook het aantal zetels is van belang. In 2024 was er in totaal zo’n 32 miljoen euro beschikbaar voor de subsidiëring van politieke partijen.

Cijfers vanaf 1945

Het DNPP houdt de ledenaantallen van politieke partijen bij. Voor de SGP zijn de aantallen tot en met het jaar 1945 terug te vinden.

Van de in het jaar 2000 opgerichte ChristenUnie zijn er cijfers vanaf 2002. De partij was qua ledenaantal alleen in 2002, 2003 en 2008 meer leden dan de SGP.

Van het CDA zijn de ledenaantallen sinds 1980 terug te vinden. Op 11 oktober van dat jaar ontstond de partij uit een fusie van de Anti-Revolutionaire Partij (ARP), de Christelijk-Historische Unie (CHU) en de Katholieke Volkspartij (KVP). Het ledenaantal van het CDA is in de afgelopen decennia hard gekelderd en lag op 1 januari 2024 onder de 30.000. De SGP had toen voor het eerst meer leden dan het CDA.