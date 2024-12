Nieuwe Franse premier Bayrou roept op tot eenheid

Macron heeft de 73-jarige Bayrou uitgekozen omdat hij een trouwe politieke bondgenoot is en omdat hij als veteraan in de politiek en als centrumpoliticus mogelijk compromissen kan sluiten, zo melden Franse media.

Zijn centrumrechtse voorganger Michel Barnier werd door het parlement met een motie van wantrouwen naar huis gestuurd in een conflict over de begroting voor 2025. Hij was slechts drie maanden premier en werd aangesteld om de minderheidsregering voor Macron te leiden. De president verloor zijn parlementaire meerderheid in de door hemzelf uitgeroepen vervroegde verkiezingen afgelopen zomer.

Het land verkeert in een diepe politieke en economische crisis. Het begrotingstekort blijft stijgen en er is geen nieuwe begroting aangenomen om iets aan het financiële beleid te veranderen.

In het parlement zijn er naast de aanhang van Macron, waar Bayrou mee regeren moet, twee grote blokken die te boek staan als radicaal-rechts en als radicaal-links. Ze verschillen met Macrons regering onder meer van mening over de noodzaak van forse overheidsbezuinigingen en de relaties met onder meer de Europese Unie en met Rusland.

De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, heeft Bayrou met zijn aanstelling gefeliciteerd. Ze noemde hem iemand „die altijd Europa in zijn hart heeft gehad. Laten we samen werken voor een sterker en meer concurrerend Europa, laten we ons verdedigen”. De EU is net als Macron niet populair in Frankrijk. De laatste grieven tegen de unie richten zich momenteel met talrijke protesten tegen het EU-vrijhandelsverdrag met een reeks grote Zuid-Amerikaanse landen.