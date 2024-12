VDL gaat onderdelen maken voor nieuwe kernreactor Petten

Voor dat geld gaat de Belgische werkmaatschappij VDL KTI onder andere aan de slag met het bouwen van de reactorpool. Daarin zit water dat de onderzoeksreactor op een veilige temperatuur houdt en medewerkers beschermt tegen straling. Ook gaat het concern een servicepool produceren die wordt gebruikt voor onderhoud en inspectie van reactoronderdelen. Daarnaast gaat VDL drukvaten maken voor de tijdelijke opslag van radioactief water.

„We zijn trots dat we met onze kennis van industrialisatie, systeemintegratie en onze maakcompetenties kritische onderdelen mogen leveren voor de nieuwe PALLAS-isotopenreactor”, zegt president-directeur Willem van der Leegte van VDL. „Het is geweldig dat we op deze manier kunnen bijdragen aan de medische behandeling van tienduizenden mensen per dag. Deze order is tevens een mooie stap in de nucleaire sector.”

VDL trekt twee tot drie jaar uit voor de productie en levering. De nieuwe reactor moet rond 2030 worden opgeleverd.

De nieuwe reactor voor het medische PALLAS-project moet een oude reactor in het Noord-Hollandse Petten vervangen. De Europese Commissie keurde in juli van dit jaar een subsidie van 2 miljard euro goed, die Nederland wil investeren in de bouw. Volgens Brussel draagt het PALLAS-project bij aan het veiligstellen van essentiële medicijnen voor de Europese markt.

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) heeft in februari vorig jaar al goedkeuring gegeven voor de bouw van de nieuwe reactor in Petten. Het was voor het eerst in decennia dat er een vergunning kwam voor de bouw van een nieuwe kernreactor in Nederland.