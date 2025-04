ING-baas maakt zich geen zorgen over banken na heffingen Trump

Voor de economie als geheel en bijvoorbeeld bedrijven die bij ING bankieren, voorziet Van Rijswijk wel impact. Maar hoe groot die precies zal zijn, is nog onduidelijk. Er zijn veel „effecten die we eigenlijk nog niet weten”.

ING ziet nog niet massaal bedrijven binnenstromen bij de afdeling bijzonder beheer, voor probleemgevallen. Wel merkt Van Rijswijk al langer dat bedrijven bezig zijn met voorbereidingen op mogelijke schokken.

„Covid was natuurlijk ook nogal een schok en de hoge olie- en gasprijzen waren een schok”, zei hij donderdag tijdens een bijeenkomst in Amsterdam. „Dit is ook weer een schok en dus zullen bedrijven wederom gaan kijken: hoe gaan we hiermee om?”

Dan gaat het bijvoorbeeld om contracten die ze kunnen wijzigen. In de boeken verwacht ING hiervan in de eerstkomende drie tot zes maanden nog geen effect te zien. „Je ziet dat soort effecten pas binnen een jaar of twee jaar, if any.”

Over de toekomst van ING blijft de topbankier optimistisch. „De helft van onze hypotheekportefeuille betreft hypotheken in landen als Nederland, Duitsland, Australië en Polen”, gaf hij aan. „Er is een woningentekort, de huizenprijzen gaan omhoog, de salarissen gaan omhoog, er is weinig werkloosheid in die landen. Dus daar zit groei in.” Ook stipte hij aan dat Duitsland wil groeien. „Duitsland is onze tweede grootste markt. Die gaan investeren. Oké, nou dan gaan wij ook groeien.”