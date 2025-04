Volvo en Mercedes willen meer auto’s in de VS gaan maken

„We zullen het aantal auto’s dat we in de VS bouwen moeten verhogen, en zeker nog een ander model daar gaan produceren”, zei Volvo-topman Hakan Samuelsson donderdag. Volvo bouwt al de elektrische auto’s EX90 en Polestar 3 in de fabriek bij Charleston. Het concern zal „nauwlettend moeten kijken naar welk ander model aan de productielijnen wordt toegevoegd”, vervolgde hij.

„Deze stap kan noodzakelijk zijn om de kosten van de heffingen het hoofd te bieden”, zei de productiechef van Mercedes, Jörg Burzer. Om welk model het gaat waarvan de productie mogelijk wordt verplaatst naar de fabriek in Tuscaloosa, Alabama, kan hij nog niet zeggen.