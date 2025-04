Maersk: tarieven VS slecht nieuws voor wereldeconomie en handel

„Het tariefplan dat de Amerikaanse regering heeft aangekondigd was ingrijpend en in zijn huidige vorm is het duidelijk geen goed nieuws voor de wereldeconomie, stabiliteit en handel,” zei Maersk in een verklaring. Het concern voegt daaraan toe dat het nog te vroeg is om te zeggen hoe de importheffingen gaan uitpakken.

Maersk verwacht dat klanten voorzichtiger zullen zijn met hun voorraadniveaus. Ook denkt de rederij dat er mogelijk een korte toename komt in het aantal luchtvrachtorders naar de Verenigde Staten voordat de tarieven van kracht worden.