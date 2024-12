Recensie: Orkest Anima Eterna Brugge brengt Bruckner op authentieke instrumenten

Heras-Casado koos voor de bekende tweede versie uit 1878-1881. Bijzonder is dat Anima Eterna historische instrumenten uit Bruckners tijd bespeelt. Qua klank en speeltechniek onderscheiden deze zich duidelijk van moderne orkestinstrumenten. Zo worden de strijkers met een minimum aan vibrato bespeeld en zijn ze voorzien van darmsnaren. Het koper heeft een milder klankkarakter vanwege een andere boring of kleinere afmetingen. Dat wordt al meteen aan het begin hoorbaar in de gevoelvolle hoornmelodie waarmee Bruckner de sfeer van een vroege zomerochtend op het land oproept.

Winst is ook de transparantie, die het onderliggend stemmenweefsel mooi openlegt. Heras-Casado en zijn orkest nemen de luisteraar mee door een zorgvuldig gerestaureerd muzikaal „landschap”, vol kleuren en emoties. Deze symfonie komt uit het hart en spreekt tot het hart. „Bij mij komt alles hier vandaan (dit zeggend legde Bruckner de hand op zijn hart) en zoals het daarbinnen is, zo moet het naar buiten.” Een veelbelovende start van dit Brucknerproject!

Anton Bruckner – Symfonie nr. 4, Anima Eterna Brugge o.l.v. Pablo Heras-Casado; Harmonia Mundi (HMM902721; € 17,99; bestellen: store.harmoniamundi.com