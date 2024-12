Deal in Kamer over afbouwen steun aan UNRWA

SGP en JA21 wilden aanvankelijk de financiering van UNRWA per 2025 helemaal stoppen, maar dat ging een aantal coalitiepartijen te ver. In het laatste voorstel krijgt UNRWA volgend jaar 15 miljoen euro in plaats van de geplande 19 miljoen in het contract. Het afbouwpad in het amendement vervolgt met 11 miljoen in 2026, 7 miljoen in 2027, 3 miljoen in 2028 en 1 miljoen in 2029. Het vrijgespeelde geld kan alsnog aan hulp aan Palestijnen worden uitgegeven, maar niet via de onder vuur liggende VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen.

Als de Tweede Kamer het voorstel volgende week daadwerkelijk aanvaardt, lijkt het veiligstellen van de hele begroting voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp binnen handbereik. De coalitiepartijen hebben geen meerderheid in de Eerste Kamer.

Anders dan voor de SGP is het aanvaarden van het amendement voor JA21 een voorwaarde voor het steunen van de begroting. FVD zei eerder tegen de begroting te stemmen, maar liet woensdag aan het Reformatorisch Dagblad weten voor het amendement en de begroting te stemmen. Met de steun van SGP, JA21 en FVD komt de coalitie nog slechts één stem tekort voor een meerderheid. In de senaat kunnen eenpitters 50PLUS of Onafhankelijke Politiek Nederland dus de doorslag geven.

Tweede Kamerleden uit de oppositie reageerden verbolgen. „Bezuinigen op de allerarmsten toestaan, alles om een levenslijn naar Gaza te kunnen afknijpen. Cynisch en harteloos”, schreef Kamerlid Daniëlle Hirsch (GroenLinks-PvdA) woensdag op X. „De christelijke ‘barmhartigheid’ van de SGP in actie”, voegde fractiegenoot Kati Piri toe.