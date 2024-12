Nieuwe Syrische premier roept op tot kalmte

Al-Bashir moet in elk geval tot 1 maart de overgangsregering gaan leiden, meldden de rebellen in een verklaring. Hij heeft dinsdag gesproken met zowel leden van de oude regering van Assad als met mensen die de afgelopen jaren in het bestuur hebben gezeten van het gebied dat de rebellen in handen hadden. Al-Bashir was zelf ook minister en sinds dit jaar premier van dat gebied in het noordwesten van Syrië.

De gesprekken waren bedoeld „om alle noodzakelijke werkzaamheden voor de komende twee maanden te faciliteren, totdat we een constitutioneel systeem hebben om het Syrische volk te kunnen dienen”, aldus al-Bashir. Hij hoopt de instellingen van het land zo snel mogelijk weer op te kunnen starten.