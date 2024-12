De vrouwenfamilie: verschillende generaties handwerken

Volgens Bikker hebben de deelnemende vrouwen de genen van haar moeder. „Die was altijd bezig met naaien, breien, schilderen en allerlei andere creatieve bezigheden. Ze stimuleerde ons ook daarin.”

Op een gegeven moment kwam een van de vrouwelijke familieleden, Carlijn Hoek, op het idee om met alle handwerkende dames uit de familie regelmatig samen te komen. En dus komt de club nu eens in de zes weken bij elkaar bij een van de leden thuis. „En het is gezellig met elkaar”, zegt Bikker.

Naar de bijeenkomsten nemen de vrouwen hun „creaspullen” mee, vertelt Bikker. „Voor de een is dat haar naaimachine, voor een ander haar kralen of brei- of haakwerk.”

Soms organiseren de dames een kledingwissel. „Dan nemen we de kleren mee die we niet meer dragen. Wie wil, mag uitzoeken wat ze leuk vindt. Wat over is, gaat naar de kringloop of het goede doel.”