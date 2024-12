ACM: minder klachten over doorschakeldiensten, maar blijf alert

Mensen die via een zoekmachine opzoeken hoe ze bijvoorbeeld naar een overheidsinstantie kunnen bellen, kwamen vaak uit bij advertenties voor betaalde 0900-, 0906- en 0909-telefoonnummers die naar de gratis 0800-nummers stonden doorgeschakeld. Volgens de ACM hadden bellers vaak niet door dat ze via een betaald telefoonnummer belden, ook als de doorschakeldiensten aangaven welke kosten eraan verbonden waren. Sinds december 2022 is het verboden om een doorschakeldienst aan te bieden via nummers die beginnen met 090.

„Waar we voorheen jaarlijks vele tientallen meldingen over deze misleidende praktijken binnenkregen, waren die het afgelopen jaar op een hand te tellen”, zegt ACM-bestuurslid Manon Leijten. „Het aanscherpen van de regels door de wetgever en het strenge toezicht op het naleven ervan hebben dus duidelijk hun vruchten afgeworpen. Ondanks dit succes zien we helaas ook dat malafide bedrijven met nieuwe praktijken het verbod proberen te omzeilen. We moeten dus waakzaam blijven.”

Zo ziet de ACM dat malafide bedrijven zich in Google-advertenties voordoen als klantenservice voor bekende bedrijven of organisaties. Zij gebruiken daarvoor bijvoorbeeld een 020-nummer, waarmee zij het verbod omzeilen. Bellers krijgen te maken met lange wachttijden waarbij hun 80 cent per minuut in rekening wordt gebracht. Deze advertenties kunnen bovendien vaak als eerste naar boven komen in de zoekmachine. De ACM adviseert dan ook om de contactgegevens van een bedrijf of organisatie rechtstreeks op de website te zoeken.