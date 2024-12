Eerste foto nieuwe Europese satelliet is van Flevoland

De Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft de afbeelding dinsdag naar buiten gebracht. De foto is gemaakt vanaf ongeveer 700 kilometer boven de aarde. Het beeld doet denken aan de eerste foto van de satelliet ERS uit juli 1991. Ook daarop waren Flevoland, het Markermeer en het IJsselmeer te zien. Dat was het eerste radarbeeld dat Europa ooit vanuit de ruimte had gemaakt.

De Sentinel-1C moet onder meer het vocht in de bodem en de gezondheid van gewassen meten vanuit de ruimte. „Deze inzichten zijn belangrijk voor de productiviteit van landbouw en duurzaam beheer van grondstoffen in een van de belangrijkste landbouwgebieden van Europa”, aldus de ESA.

De ESA heeft ook twee andere foto’s van de Sentinel-1C gedeeld, van Brussel en van Spitsbergen. De satelliet werd vorige week donderdag gelanceerd vanuit Frans-Guyana. De Sentinel-1C is gebouwd om verzakkingen in de bodem, droogte, orkanen, overstromingen, ijsbergen op zee, de snelheid van gletsjers, ontbossing, olievlekken en illegale visserij te meten. De sonde is de opvolger van de deels Nederlandse satelliet Sentinel-1B, die in 2022 moest stoppen na technische storingen, onder meer in de stroomvoorziening. Tweelingbroer Sentinel-1A is al sinds 2014 actief.