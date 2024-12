De waarde van de brief van de Oostenrijkse componist was vooraf op 200.000 euro geschat. Volgens International Autograph Auctions Europa kwamen er biedingen uit de hele wereld. Wie uiteindelijk de gelukkige eigenaar is geworden, maakte het veilinghuis niet bekend. Enkel dat het om een Europeaan gaat.

Mozart (1756-1791) adresseerde zijn brieven meestal aan zijn vader of aan een ander familielid. De geveilde brief van Mozart dateert van 26 april 1783 en was gericht aan de Franse musicus en muziekuitgever Jean-Georges Sieber. De componist schrijft hem dat hij een uitgever zoekt voor zijn zes Haydnkwartetten en noemt prijzen die hij graag ontvangt voor de uitgave ervan.

De meeste van de bewaard gebleven brieven van Mozart liggen in musea. De Archive of Book Auctions and Sales, die oude geschriften op veilingen registreert, liet weten dat er in de afgelopen halve eeuw 25 documenten zijn geveild die Mozart van zijn handtekening had voorzien.