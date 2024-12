Jay-Z vraagt rechter verkrachtingszaak te laten seponeren

In de nacht van zondag op maandag kwam naar buiten dat Jay-Z beschuldigd wordt van verkrachting van een minderjarig meisje. Dat zou hij volgens die aanklacht samen hebben gedaan met Sean ‘Diddy’ Combs. Het incident zou in 2000 zijn gebeurd, meldde het Amerikaanse NBC News.

In een lange verklaring op X liet de rapper, wiens echte naam Shawn Carter is, al weten dat hij de beschuldigingen ontkent. Advocaat Tony Buzbee, die de aanklacht indiende, noemde hij daarin „een verachtelijk mens”. „Hij had berekend dat de aard van deze beschuldigingen en de publieke aandacht mij ertoe zouden brengen om te willen schikken. Nou meneer, het had juist het tegenovergestelde effect! Het maakt dat ik u als fraudeur op een zeer publieke manier wil ontmaskeren”, schreef Jay-Z, die drie kinderen heeft met Beyoncé.

Het anonieme slachtoffer stelt dat zij in 2000 na afloop van de MTV Video Music Awards op een afterparty zou zijn verkracht door Carter en Combs. De rechtszaak werd in oktober al tegen Combs aangespannen. Zondag gebeurde dat opnieuw om ook Carter in de zaak op te laten nemen. Combs zit sinds september vast, omdat hij door tientallen mensen wordt beschuldigd van seksueel wangedrag. Een proces tegen hem start in mei.