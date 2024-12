Nederlander omgekomen bij ongeluk in Duitsland

Volgens de getuigen stak de man de B56 aan de noordkant van Düren over, terwijl de voetgangersverkeerslichten nog op rood stonden. Een 53-jarige automobilist reed hem vervolgens aan.

De Duitse politie meldt dat de man op de plaats van het ongeluk direct medische hulp heeft gekregen. Daarna is hij naar een ziekenhuis vervoerd, waar hij later aan zijn verwondingen is overleden.