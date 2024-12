Hillenaar nieuwe voorzitter voor toezichthouder geheime diensten

Wat er precies aan de hand was, werd niet bekendgemaakt. Van Eijk zat er sinds november 2019, waarbij een termijn in beginsel zes jaar duurt.

Oud-justitietopman Herman Bolhaar nam sinds het vertrek van Van Eijk de taken tijdelijk waar.

Hillenaar (63) was de afgelopen jaren hoofdofficier van justitie in Rotterdam.

Tegelijk is de commissie ook versterkt met Karel van Oosterom (66), oud-topambtenaar en diplomaat, als nieuw lid. Sinds 2020 is hij ambassadeur in Londen en daarvoor permanent vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties in New York.