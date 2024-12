Turkse minister pleit voor inclusieve regering in Syrië

„We verwachten dat internationale partijen, vooral de Verenigde Naties, contact opnemen met het Syrische volk en de oprichting van een inclusieve regering ondersteunen”, zei Fidan in een toespraak tot ambassadeurs in de Turkse hoofdstad. „Wij wensen een Syrië waarin verschillende etnische en religieuze groepen in vrede leven. Een nieuw Syrië dat goede betrekkingen onderhoudt met zijn buren en vrede en stabiliteit in de regio brengt.”

De regering in Ankara hoopt dat Assads vertrek de weg vrijmaakt voor de terugkeer van de bijna 3 miljoen Syrische vluchtelingen die al jaren in Turkije verblijven. Onder de Turkse bevolking neemt de steun voor de opvang van vluchtelingen af. Fidan zei dat zijn land blijft werken aan de veilige en vrijwillige terugkeer van Syriërs en de wederopbouw van Syrië. „We geloven dat het Syrische volk deze gouden kans ook zal grijpen”, aldus de minister.