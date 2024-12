Leger Libanon versterkt posities aan grens met Syrië

De Libanese premier Najib Mikati laat weten deze stap te hebben besproken met de legerleider en de hoofden van de veiligheidsdiensten.

Een verslaggever van het Franse persbureau AFP zegt dat er tientallen Syrische gezinnen met hun auto bij de Libanese grensovergang Masnaa staan, om terug te keren naar Syrië. Er zou daar een menigte op de been zijn die juicht en anti-Assad-slogans scandeert.

Volgens de autoriteiten in Libanon herbergt het land ongeveer 2 miljoen Syrische vluchtelingen. Velen ontvluchtten hun land nadat in 2011 een burgeroorlog was uitgebroken. Die volgde nadat anti-Assad-protesten de kop waren ingedrukt.