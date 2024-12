Syrische rebellen hebben ‘volledige controle’ over Homs

Duizenden inwoners van de stad gingen dansend en zingend de straat op nadat het leger zich uit het centrum van de stad had teruggetrokken. „Assad is weg, Homs is vrij”, zongen ze.

Rebellen vuurden in de lucht en jongeren trokken posters van president Bashar al-Assad naar beneden.

Homs is de derde stad van het land en ligt ongeveer 130 kilometer ten noorden van de hoofdstad Damascus. Met het vallen van de stad is de verbinding tussen Damascus en de kustprovincies Tartus en Latakia verbroken. In die provincies wonen veel alawieten, die van oudsher het regime van de eveneens alawitische president Assad steunen.

HTS zegt zich nu te richten op het bevrijden van Damascus en het omliggende gebied.

Qatar, Saoedi-Arabië, Jordanië, Egypte, Irak, Iran, Turkije en Rusland gaven gezamenlijk een verklaring uit waarin ze aandringen op een politieke oplossing.