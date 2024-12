Politie schakelt Burgernet in bij zoektocht naar beeldmateriaal

Binnenland

De politie heeft mensen via Burgernet opgeroepen om beeldmateriaal te delen dat te maken heeft met de explosie en brand aan de Tarwekamp in Den Haag. Dat kunnen opnames zijn van voertuigen met een camera of van deurcamera’s. De politie zoekt vooral beelden van de auto die direct na de explosie met hoge snelheid wegreed uit de wijk Mariahoeve, meldde ze eerder al.