Bitcoin en Donald Trump gaan tegenwoordig hand in hand, en drijven elkaar tot grote hoogten

Het leek ooit volstrekt onmogelijk, zat er de laatste maanden tóch steeds meer aan te komen, en is nu dan echt gebeurd: bitcoin is meer dan 100.000 dollar waard.

Dat komt voor een belangrijk deel door de aanstaande bewoner van het Witte Huis. Al tijdens zijn campagne beloofde Donald Trump dat hij de Verenigde Staten zou omtoveren tot ‘cryptohoofdstad van de wereld’ – een belofte die zich nu al vertaalt naar forse koerswinst.

Een van de meest belangrijke ontwikkelingen is het laten aantreden van een nieuwe voorzitter van beurswaakhond Security and Exchange Commission (SEC). Slechts een paar uur nadat Trump afgelopen woensdag voor Paul Atkins koos, een financieel consultant die als cryptovriendelijk te boek staat, werd de symbolisch belangrijke 100.000-dollargrens beslecht.

Waarom is de rol van de SEC zo belangrijk? De toezichthouder is de afgelopen jaren veel rechtszaken gestart tegen cryptobedrijven die hun klanten zouden misleiden. Bekende platforms als Kraken, Coinbase en Crypto.com moesten het allemaal ontgelden.

De huidige SEC-voorzitter Gary Gensler ligt dan ook niet lekker in de crypto-gemeenschap. En dat is nog zacht uitgedrukt. Toen Donald Trump afgelopen zomer op een bitcoincongres zei dat hij Gensler „op dag één” zou ontslaan als hij weer president mocht worden, was het applaus overdonderend. „Wauw, ik wist niet dat hij zó onpopulair was”, zei een verbijsterde Trump tijdens het klapsalvo.

Gensler gaat zijn eigen ontslag niet afwachten. Twee weken geleden kondigde hij aan dat hij een paar uur voor Trumps inauguratie zal opstappen, op 20 januari om 12 uur ‘s middags om precies te zijn. Op X vierden veel crypto-adepten feest met memes en deepfakes, nepfilmpjes waarin Gensler zogenaamd hard moest huilen.

Overigens had bitcoin ook al vóór Trumps overwinning het tij mee. Na een tijdelijk dieptepunt van ruim 16.000 dollar eind 2022, kroop de waarde vorig jaar al op. Dit jaar ging het hard toen er in januari een nieuw soort financieel product op de markt werd toegelaten.

Met deze zogeheten bitcoin-ETF’s kunnen beleggers gemakkelijk in bitcoin beleggen zonder de munt zelf te hoeven kopen. In totaal hebben investeerders sinds januari al 32 miljard dollar in zulke ETF’s gestoken, berekende persbureau Bloomberg donderdag.

Verkiezingsdag

Zo steeg de prijs van zo’n 40.000 dollar in januari naar meer dan 60.000 in maart. De tweede vlucht in waarde kwam op 5 november, toen naast Donald Trump ook veel pro-cryptoleden van de Senaat en het Huis van Afgevaardigden werden verkozen. De munt is sinds de verkiezingsdag met meer dan 55 procent in waarde gestegen.

Trump had nooit zo veel met crypto, noemde het een paar jaar geleden zelfs oplichterij. Dat veranderde toen hij zich tijdens de campagne gesteund wist met miljoenen aan donorgeld uit de sector. In totaal hebben crypto-ondernemers zo’n 130 miljoen dollar geïnvesteerd.

Zijn nieuwe verhouding met de sector laat Trump ook zien met andere benoemingen. Ondernemer Howard Lutnick, beoogd minister van handel, is bijvoorbeeld óók een uitgesproken cryptofan.

Of wat te denken van Trumps nieuwe vertrouweling en adviseur, ‘s werelds rijkste persoon Elon Musk. Die zal een adviesorgaan leiden dat moet snijden in het aantal overheidsbanen. Dit Department of government efficiency heet afgekort Doge’ een knipoog naar Musks favoriete cryptomunt Doge-coin. Ook die munt is enorm in waarde gestegen sinds Trumps overwinning.

Voorspellingen

Adviseurs en experts tuimelen nu over elkaar heen met voorspellingen over nieuwe bitcoinrecords. Die voorspellingen lopen extreem ver uiteen: van een tijdelijke daling naar een nieuw record van 120.000, 200.000 of zelfs één miljoen dollar.

Veel zal afhangen van het beleid dat de nieuwe SEC-voorzitter en Trumps kabinet daadwerkelijk gaan voeren. Zal de SEC lopende rechtszaken gaan intrekken? Gaat Trump bitcoin vrijstellen van bepaalde belastingen, zoals hij eens heeft beloofd? En zal hij de overheid een strategische reserve laten aanhouden in bitcoins?

„De regels worden straks geschreven door mensen die van jullie industrie houden, niet door mensen die het haten” - Donald Trump, aankomend president van de VS

Er breken in elk geval mooie tijden aan als hij president wordt, beloofde Trump tijdens de conferentie in Tennessee: „De regels worden straks geschreven door mensen die van jullie industrie houden, niet door mensen die het haten.”