Steeds meer spaargeld gaat naar buitenland

In het derde kwartaal stroomde er meer dan een miljard euro aan spaargeld naar buitenlandse rekeningen, meldde de Europese Centrale Bank (ECB) deze week. Daarmee komt het totale saldo daarvan op 16,1 miljard euro.

Vier jaar geleden was dat nog 4 miljard euro. Met name in de laatste jaren is er sprake van een kapitaalvlucht. Belangrijkste reden is de relatief lage rente in ons land, waardoor het snel lucratief kan zijn om geld in het buitenland te stallen.

Duitsers

Met de stijging in het afgelopen kwartaal stootte Nederland de Fransen nipt van de tweede plaats op de lijst van landen met het meeste spaargeld op rekeningen in andere Europese landen.

De Duitsers staan op het betreffende overzicht ver bovenaan. Onze oosterburen hebben bijna 60 miljard euro op buitenlandse rekeningen staan. Ook als in ogenschouw wordt genomen dat Duitsland meer dan drie keer zo veel inwoners telt dan ons land, gaan de Duitsers qua sparen over de grens ruim aan kop.

Sparen in het buitenland is relatief veilig. Tegoeden bij banken binnen de Eurozone vallen namelijk binnen het Europese garantiestelsel. Mocht een financiële instelling failliet gaan, dan wordt spaargeld tot een bedrag van 100.000 euro gegarandeerd terugbetaald.

Het spaargeld dat de grens overgaat, belandt in verschillende landen, waarbij Italië en Duitsland het populairst zijn. Banken in verder gelegen EU-landen als Estland en Litouwen winnen terrein.

Procent meer

Het verschil in te ontvangen rente kan binnen Europa volgens cijfers van het spaarplatform Raisin oplopen tot meer dan 1 procent. Dit hangt af van de gekozen spaarvorm. Op de site van het platform is te vinden dat de hoogste rente op vrij opneembare spaarrekeningen in de Eurozone nu 3,15 procent bedraagt. In Nederland ligt de hoogste rente rond de 2,2 procent. De hoogste rente bij Nederlandse grootbanken schommelt rond de 1,7 procent.

Het verschil met de rente op depositorekeningen is kleiner dan vroeger. Op een zo’n rekening, met een looptijd van drie jaar, krijgt men in de Eurozone maximaal 3,25 procent rente, in Nederland is dat 2,85 procent.

Uit cijfers van De Nederlandsche Bank blijkt dat Nederlandse spaarders nu gemiddeld 1,47 procent rente ontvangen voor vrij opneembaar spaargeld. Dat was twee jaar geleden nog maar 0,06 procent. Voor depositorekeningen bedraagt de gemiddelde ontvangen rente 2,56 procent. Dat was twee jaar geleden 1,62 procent.