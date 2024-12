Zuid-Koreanen massaal de straat op om vertrek Yoon te eisen

De positie van Yoon staat onder grote druk omdat hij afgelopen week kortstondig de noodtoestand uitriep. Hij beklaagde zich toen over tegenwerking door de oppositie. De president trok de noodmaatregelen na enkele uren in en bood later ook excuses aan.

Het parlement stemt zaterdag over een voorstel om hem af te zetten, maar daar lijkt onvoldoende steun voor te zijn. Meerdere leden van de partij van de president zouden het voorstel moeten steunen om aan de benodigde tweederdemeerderheid te komen, maar vrijwel de hele fractie boycot de stemming en vertrok. Dat leidde tot geëmotioneerde reacties in de parlementszaal en onder de betogers. Sommige demonstranten huilden of gingen naar huis.

Oppositieleden noemden de weglopende partijgenoten van Yoon „medeplichtig” aan een opstand tegen de staat. „Waar gaan jullie heen?”, riep een oppositielid. De uitkomst van de stemming laat door de uittocht van parlementariërs op zich wachten. De parlementsvoorzitter riep de partijgenoten van Yoon op terug te keren om „de Republiek Korea en de democratie te beschermen”.

Ook medestanders van Yoon laten zaterdag van zich horen. Duizenden aanhangers verzamelden zich op een plein in de hoofdstad.