AVP wint verkiezingen op Aruba met nipte overwinning

Twee andere partijen behaalden voldoende stemmen om vertegenwoordigd te worden in het parlement: de nieuwe partij Futuro met drie zetels en PPA, met aan het hoofd de van corruptie verdachte oud-minister Otmar Oduber, behaalde een zetel.

Rond 03.00 uur ’s ochtends vierden de aanhangers van de AVP hun overwinningsfeest. Lange tijd leek de MEP de verkiezingen te winnen, maar uiteindelijk bleek de AVP de grootste met ruim driehonderd stemmen verschil.

Sinds Aruba zich afscheidde van de Nederlandse Antillen in 1986 hebben altijd de MEP of de AVP een regering geleid. De afgelopen zeven jaar was Evelyn Wever-Croes leider van twee door de MEP geleide regeringen. Ze had te maken met meerdere corruptieschandalen in haar partij. Nu is het weer de beurt aan rivaal AVP.

Kort voor de verkiezingen schoof oud-premier Mike Eman een nieuwe, jonge politicus naar voren als lijsttrekker: Wendrick Cicilia. Dat lijkt zijn vruchten te hebben afgeworpen. Cicilia en Eman stonden rond 03.30 uur met een grote glimlach de pers te woord met de armen om elkaars schouders geslagen en omringd door heel blije partijaanhangers, van wie een deel toeterend door de straten reed.

„Een maand geleden leverden we de lijst in voor de verkiezingen en lieten we weten dat we echt verandering willen. Dat wil het volk ook. Met Wendrick Cicilia zijn we weer de grootste”, aldus Eman. Met de uitslag is een coalitie nodig. Eman zegt daar maandag aan te gaan werken. Op het eiland waren bijna 70.000 mensen stemgerechtigd, daarvan ging 78.41 procent stemmen.