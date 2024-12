Blankenburgverbinding na decennia alsnog open

De naam Blankenburg herinnert aan het dorpje op het eiland Rozenburg dat in de jaren zestig moest plaatsmaken voor uitbreiding van de Rotterdamse havens. De 400 inwoners kregen orders om te vertrekken, de 120 huizen werden afgebroken.

In 1969 was sprake van de aanleg van twee tunnels in het Europoortgebied: de Blankenburgtunnel vanuit Midden-Delfland –tussen Vlaardingen en Maassluis– en de Oranjetunnel vanuit het Westland. De oliecrises in 1973 en 1979 en protesten tegen de havenuitbreidingen zorgden echter voor vertraging. De Oranjetunnel is er nog niet gekomen, de Blankenburgverbinding nu wel. Nadat de Raad van State in 2018 bezwaren van natuurorganisaties en omwonenden afwees, kon de aanleg beginnen.

Tunnels

De verbinding ligt onder het Scheur, de rivier die voorbij Maassluis zijn loop vervolgt als Nieuwe Waterweg. Ten noorden ervan ligt snelweg A20, aan de zuidkant van de A15. Daartussen gaat nu snelweg A24 open, met in beide richtingen drie rijstroken.

De nieuwe weg is 4,2 kilometer lang. Daarvan bevindt zich een derde deel onder de grond: niet alleen in een 900 meter lange zinktunnel onder het kanaal (de Maasdeltatunnel), maar ook in de 500 meter lange Hollandtunnel, die is aangelegd om het landschap van de Aalkeetpolder te sparen.

Bij de aansluiting op de A20 ligt de A24 verdiept in het landschap. Bij de A15 kon dat niet, omdat in het industriegebied Botlek veel ondergrondse leidingen liggen. Hier is gekozen voor een hoge aansluiting –heuvel Blankenberg– met vier viaducten en twee fly-overs. De afgelopen drie nachten zijn er wegafsluitingen geweest, omdat op de A20, de A4 en de A15 de bewegwijzering moest worden aangepast.

De A20 is tussen de knooppunten Vlaardingen en Kethelplein verbreed, omdat het daar waarschijnlijk drukker wordt. Op de A15 is juist gekozen voor versmalling: om aansluiting van de A24 mogelijk te maken, is de plusstrook vervallen, zodat er ter hoogte van Rozenburg nu per rijrichting twee rijstroken zijn in plaats van drie.

Tol

De aanleg van de Blankenburgverbinding maakt de afstand naar de andere kant van het water zo’n 12 kilometer korter. Dat betekent een tijdwinst van zo’n zeven minuten, en die winst is nog groter als hiermee een file kan worden vermeden.

Tegenover dat gerief staat ongemak: weggebruikers moeten tol betalen. Per keer tellen ze 1,51 euro neer als ze een auto, bestelauto of motor (tot en met 3500 kilo) besturen of een elektrisch voertuig (tot en met 4250 kg). Voor zwaarder verkeer is het tarief beduidend hoger: 9,13 per rit.

Elektronisch tolsysteem: camera’s registreren het kenteken, betalen kan automatisch of online. beeld ANP, Remko de Waal

Het verkeer hoeft niet halt te houden voor een tolpoortje, want er is gekozen voor e-tol. Camera’s boven de weg registreren het kenteken. Betaling kan vervolgens online (vanaf 7 dagen vóór de rit of binnen 3 dagen na de rit) of automatisch. Dat laatste is volgens de overheid aan te raden om boetes te voorkomen.

Waterschade

Door de aanleg van de Blankenburgverbinding zal naar verwachting de filedruk op omliggende snelwegen verminderen. Maar niet alleen daar: het aantal auto’s dat met de pont overvaart tussen Maassluis en Rozenburg vermindert naar schatting van drieduizend tot duizend per dag.

Even was er onduidelijkheid of de verbinding deze zaterdag wel in gebruik genomen zou kunnen worden, want vorige maand ontstond schade aan de blusinstallatie, waardoor water een technische ruimte instroomde. Daarvoor is echter een voorlopige oplossing gevonden.

