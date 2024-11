Rijkswaterstaat: alles klaar voor opening Blankenburgverbinding

Weggebruikers moeten straks tol betalen voor de weg, omdat er te weinig geld was om het hele project te betalen. De tol bedraagt voor auto’s en motoren 1,51 euro, vrachtverkeer moet 9,13 euro per passage betalen. Wie niet wil betalen kan de bestaande routes blijven gebruiken, maar volgens directeur tolheffing Jan Strijk van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) zijn de tolbedragen gelijk aan wat het omrijden ongeveer aan brandstof kost.

Inmiddels hebben zich circa 70.000 mensen aangemeld voor de automatische verrekening van de tol. Er zijn nu nog twee aanbieders (Move-IZI en Flitsmeister). Binnenkort komt daar een derde aanbieder bij. Wie niet automatisch wil betalen, kan via een speciale site vooraf of achteraf betalen. En wie helemaal niet betaalt, krijgt een herinneringsbrief. Dat is het eerste jaar gratis. Daarna kost de herinnering een paar euro.

„Het is een heel robuust systeem”, verzekert Strijk van de RDW over het tolheffingssysteem. „Als je denkt dat je via de vluchtstrook niet hoeft te betalen: ook daar is over nagedacht.” Boven de vluchtstrook hangt eveneens een camera. Ook buitenlandse weggebruikers moeten tol betalen.