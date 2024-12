Kabinet trotseert Kamer en geeft notitie asielnoodrecht niet vrij

„Dat gaan wij niet delen”, zei asielminister Marjolein Faber vrijdag over de opgevraagde aantekeningen over een gesprek van haar ambtenaren met de landsadvocaat. Het stuk is „een niet voldragen conceptnotitie, die mij nooit heeft bereikt”, houdt ze vol na overleg in de ministerraad. „Het heeft ook geen bijdrage gehad aan de besluitvorming”, want „de noodwet is toen van tafel gegaan”. En ze wil voorkomen dat ambtenaren zich minder vrij voelen om gedachten uit te spreken, omdat ze weten dat hun bespiegelingen openbaar kunnen worden.

Die tegenwerpingen van het kabinet weerhielden NSC-leider Pieter Omtzigt er tot nu toe niet van om de notitie op te vragen. Zijn steun voor openbaarmaking leidde tot grote ergernis bij andere coalitiefracties. NSC had vrijdag nog geen reactie paraat.

De gespreksnotitie „kwam uit een brainstormsessie van ambtenaren die ze hebben gehad met de landsadvocaat”, de huisjurist van de regering. Dat overleg verliep volgens Faber bemoedigend voor het werk aan de noodwet, die buiten het parlement om strenge asielmaatregelen mogelijk zou maken. „Onze juristen waren al een heel eind op dreef met de noodwet en toen hebben ze die tegen de landsadvocaat aangehouden van: zijn we volledig, zitten we op de goede weg, zijn we dingen vergeten? Toen bleken ze op de goede weg te zitten en toen is het daar ook bij gestopt”. De minister zegt de notitie nooit te hebben gezien en ook niet te weten wat erin staat.

Het kabinet volgt in principe de wensen van de Kamer, erkent Faber, „maar het is ook belangrijk dat ambtenaren in een veilige werkomgeving gewoon vrijuit moeten kunnen praten en spreken over eventuele uitwerkingen en plannen”.