Synagoge in Melbourne in brand gestoken

De brand brak om 04.10 uur plaatselijke tijd uit, volgens de politie waren toen al enkele mensen in de Adass Israel Synagoge aanwezig. Er werden geen serieuze verwondingen gemeld, wel liep het gebouw aanzienlijke schade op.

Een ooggetuige die de synagoge binnenging voor het ochtendgebed zag „twee personen die maskers droegen”, vertelde rechercheur Chris Murray aan verslaggevers. „Het leek erop dat ze een soort brandversneller in het pand verspreidden”, zei hij. „We denken dat het opzettelijk was. We denken dat het een doelwit was. Wat we niet weten, is waarom.”

De brandstichters droegen donkere kleding, zei Murray. Volgens bestuurslid van de synagoge Benjamin Klein gingen heilige boeken en meubels in vlammen op. „Als dit een uur later was gebeurd, zouden er honderden mensen binnen zijn geweest”, zei Klein.

Nieuws in beeld Leden van de Joodse gemeenschap evacueren de synagoge. beeld AFP, Tania Lee Brandweerlieden bij de synagoge. beeld EPA, Con Chronis Yumi Friedman was in de synagoge toen deze vlam vatte. beeld EPA, Con Chronis Yumi Friedman was in de synagoge toen deze vlam vatte. beeld EPA, Con Chronis Politie bij de synagoge. beeld EPA, Con Chronis De beschadigde synagoge. beeld EPA, Con Chronis Brandweerlieden bij de synagoge. beeld EPA, Con Chronis Onderzoek bij de synagoge. beeld EPA, Con Chronis Rechercheur Chris Murray spreekt met de pers. beeld EPA, Con Chronis Rechercheur Chris Murray spreekt met de pers. beeld EPA, Con Chronis Leden van de Joodse gemeenschap bij de synagoge. beeld EPA, Con Chronis Brandweerlieden bij de synagoge. beeld EPA, Con Chronis Brandweerlieden bij de synagoge. beeld EPA, Con Chronis Politie bij de synagoge. beeld EPA, Con Chronis Leden van de Joodse gemeenschap bij de synagoge. beeld EPA, Con Chronis Een politieagent in gesprek met leden van de Joodse gemeenschap. beeld EPA, Con Chronis Beschadigingen bij de synagoge. Beeld AFP, Tania Lee Brandweerlieden bij de synagoge. beeld EPA, Con Chronis

De Australische premier Anthony Albanese veroordeelde het incident „ondubbelzinnig” in een verklaring. „Deze aanval heeft levens in gevaar gebracht en is duidelijk gericht op het zaaien van angst in de gemeenschap.” Albanese zei verder dat hij „nultolerantie” hanteert ten aanzien van antisemitisme. „Het hoort absoluut niet thuis in Australië.”

Hoewel het onderzoek naar de brand nog loopt, spreekt de voorzitter van de Zionist Federation of Australia Jeremy Leibler van een „gewelddadige aanval”. „Het is tijd dat de overheid op alle niveaus de daad bij het woord voegt om een einde te maken aan deze Jodenhaat.” De Australische politica Sussan Ley zegt zich tegen diezelfde zender zorgen te maken. „Ik heb vandaag met de Joodse gemeenschap die met dit nieuws wakker is geworden te doen”, zegt zij.