Kerkelijke organisaties doen mee aan demonstratie tegen Jodenhaat: „Niet zwijgen en wegkijken”

Ruim twintig stichtingen en kerkelijke organisaties doen mee aan de solidariteitsdemonstratie. Een daarvan is de Gereformeerde Bond binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Algemeen secretaris P.J. Vergunst meldt dat de Bond „van harte” meedoet „om mee te leven met de bedreigde Joden”. Antisemitisme is van alle tijden, constateert hij, „maar wat laatst in Nederland is gebeurd, is dermate heftig dat wij hierin participeren.”

Bezorgdheid

„Israël en de betrokkenheid op het Joodse volk zijn rijke thema’s”, zegt de secretaris. „De plaats van Israël is voor de Bond van betekenis. Daarbij hoort ook de liefde voor de Joden.”

Ook de commissie Israël van de Hersteld Hervormde Kerk is vertegenwoordigd. Commissielid ds. K.J. Kaptein: „Wij weten waartoe antisemitisme kan leiden. Denk maar aan de Holocaust: alleen al in Amsterdam is 80 procent weggevoerd. Daarom staan we naast onze Joden.”

„Juist nu moeten we onze steun aan de Joodse gemeenschap in Nederland duidelijk uitspreken” - Ds. C. Sonnevelt, predikant gereformeerde gemeente Poederoijen

De deputaten ”Kerk en Israël” van de Christelijke Gereformeerde Kerken zijn ook aanwezig. „Vooral omdat de manifestatie gericht is tegen antisemitisme”, verklaart voorzitter ds. C.A. van der Wekken. „Hiermee willen we onze bezorgdheid uiten en een tegengeluid laten horen. Ook hebben we een brief naar de premier gestuurd met de oproep om Joodse medeburgers te beschermen.”

Wegkijken

Tussen de logo’s van de ondersteunende organisaties staat ook dat van de gereformeerde gemeente in Poederoijen, waarvan ds. C. Sonnevelt predikant is. „Ik was blij met dit initiatief”, zegt de predikant. „Juist nu moeten we onze steun aan de Joodse gemeenschap in Nederland duidelijk uitspreken. Dus niet zwijgen en wegkijken. Ik heb het voorgelegd aan mijn kerkenraad en die maakte geen bezwaar.”

Het deputaatschap voor Israël van de Gereformeerde Gemeenten, dat volgens voorzitter ds. A. Schot „van harte achter het Joodse volk staat”, is van mening dat niet een demonstratie, maar het gebed „de aangewezen weg” is voor een kerkelijke deputatie. „Gemeenteleden of ambtsdragers van ons kerkverband die wél meedoen aan de manifestatie, laten we vrij”, aldus de predikant.

Ds. Sonnevelt: „Het gebed als het krachtigste wapen staat inderdaad op de eerste plaats. Maar waarom het een doen en het ander laten? Zelfs ds. G.H. Kersten trad in de Tweede Wereldoorlog weleens actief op: hij plaatste in 1942 zijn handtekening onder het protest van het Convent van Kerken tegen het handelen van de Duitse bezetter. Het is dus woord én daad.”