Ds. Oscar Lohuis: Misverstanden over Israël leiden tot Jodenhaat 

De uitbarsting van antisemitisme in Amsterdam eerder deze maand schokte ds. Lohuis, al kwam die niet helemaal onverwacht, stelt hij. „Je weet welk klimaat er heerst in Amsterdam. Pro-Palestijnse demonstraties waar ik weleens langsloop, ademen een agressieve sfeer. De recente uitbarsting van geweld is het gevolg van valse beeldvorming. Dat leidde in de geschiedenis al vaker tot geweld. Het heeft alles te maken met de manier van denken over Israël.”

Ds. Oscar Lohuis. beeld Jan van Reenen

Ds. Lohuis, rondreizend baptistenpredikant , schreef zijn boek over antisemitisme noodgedwongen grotendeels in Israël. Door de oorlog ging een groepsreis niet door. Zelf reisde hij wel af naar Jeruzalem, waar hij sprak met diverse mensen. Het hielp hem om de gebeurtenissen in Israël en het antisemitisme beter te begrijpen; het mondde uit in een boek over dertig misverstanden die bijdragen aan de groei van het antisemitisme.

Bezet gebied

Een van de misverstanden gaat over de term ”bezet gebied”. Volgens ds. Lohuis is daar geen sprake van. „Op de Westelijke Jordaanoever heeft Israël de controle overgenomen, terwijl het niet officieel bij Israël hoort, maar het gebied is niet van een ander land. Bovendien: Palestina is nooit een land geweest. Het grondgebied is altijd bezet geweest door andere machten. Het was Brits mandaatgebied of het behoorde bij Jordanië. Ook het idee dat er in Palestina vooral Arabieren en moslims woonden, klopt niet. Drie eeuwen geleden woonden er nauwelijks moslims in Jeruzalem – en in Gaza al helemaal niet.”

Een ander misverstand is dat Israël een apartheidsstaat zou zijn, waar minderheden –waaronder christenen– onderdrukt worden, stelt ds. Lohuis. „Ik begrijp gewoon niet de sympathie voor Hamas, die ik ook bij christenen wel bespeur. Israël onderdrukt niemand. In het land staan overal moskeeën, kerken en synagogen. Toen Jordanië in 1948 Oost-Jeruzalem bezette, zijn alle synagogen in de Oude Stad vernietigd. In 1967 werd ook dat deel van de stad bij Israël gevoegd. De moskeeën die er toen waren, staan er nog steeds. Maar waar zijn de synagogen in de Palestijnse gebieden? Die zijn er dus niet.

Een ander voorbeeld: iedereen mag bidden bij de Klaagmuur: Joden, christen en moslims. Maar bovenop het Tempelplein, waar moslims de baas zijn, mogen christenen en Joden niet bidden.

Waarden als democratie, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst en een goed functionerende rechtsstaat vind je in Israël. Kijk wat er gebeurt op de plaatsen waar Israël zich terugtrekt. Daar zijn de vrijheid en de democratie ook weg. Daar vind je machthebbers die zichzelf verrijken, een islamitische dictatuur.

Omslag. beeld RD

Ik begrijp niet dat mensen, als ze dit zien, nog steeds zeggen dat Israël onderdrukt. Je bent dan gewoon slecht geïnformeerd. Bovendien, door begrip voor Hamas uit te spreken, verloochen je christenen –broeders en zusters– die op veel plekken in het Midden-Oosten en Afrika lijden onder de vijanden van Israël.”

Mozaïek

Een derde misverstand is het idee dat de meeste Joden in Israël een blanke huidskleur hebben, uit Europa komen en dat Israël daarom een vorm van kolonialisme is. Volgens ds. Lohuis komen de meeste Joden in Israël uit landen rondom Israël en zijn de Joden veel meer oosters dan westers. „In Israël lopen veel meer gekleurde dan blanke mensen rond: veel Joden uit de Arabische landen, maar ook uit bijvoorbeeld Ethiopië en India. Bovendien zijn meer dan 2 miljoen Israëli’s Arabier. Israël is een mozaïek van mensen met een verschillende huidskleur en moedertaal.”

In kerken hoort ds. Lohuis nogal eens dat men niet tegen de Joden is, maar wel tegen de staat Israël. Onhoudbaar, vindt hij. „Wie de Joden wil zegenen, kan niet tegelijkertijd beweren dat ze geen recht op een eigen land hebben. Vroeger werden Joden gehaat vanwege hun geloof, later vanwege hun veronderstelde ras, en vandaag de dag worden Joden gehaat vanwege de staat Israël. Het is het moderne antisemitisme.”

„Steeds meer christenen gaan beseffen dat het niet meer houdbaar is om helemaal niet over Israël na te denken” - Ds. Oscar Lohuis, prediker en schrijver

Er gebeuren ook mooie dingen in deze tijd van toenemend antizionisme, signaleert ds. Lohuis. „Steeds meer christenen gaan beseffen dat het niet meer houdbaar is om helemaal niet over Israël na te denken. Avond aan avond puilt de zaal uit als ik hierover een lezing verzorg. De actualiteit schudt christenen wakker.”

30 misverstanden over Israël waardoor het antisemitisme toeneemt, Oscar Lohuis; uitg. Goed Nieuws Bediening; 173 blz.;€12,95