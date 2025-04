Team veiligheidsadviseur Waltz zou veel meer Signal-chats hebben

Een eerdere discussie uit een Signal-chat bracht de regering onlangs in grote verlegenheid. Er bleek per ongeluk een journalist te zijn toegevoegd aan een gesprek over een aanvalsplan voor Jemen. Waltz erkende later in een interview daar verantwoordelijk voor te zijn.

President Donald Trump heeft volgens The New York Times overwogen hem te ontslaan, maar deed dat niet. Trump wilde naar verluidt niet de indruk wekken dat hij toegaf aan druk vanuit de media. Ook zou hij het te vroeg in zijn tweede termijn hebben gevonden om al topmensen te ontslaan.