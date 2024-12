Uitslaande brand in woning op Terschelling

In het huis zijn geen mensen meer aanwezig. Er komt bij de brand veel rook vrij, meldt de brandweer. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren te sluiten en de mechanische ventilatie uit te schakelen.

De brandweer meldde omstreeks 01.00 uur vrijdagochtend dat de woning als verloren moet worden beschouwd. De bewoners van een andere woning kunnen vannacht nog niet naar huis terug. Later in de ochtend zal nader worden bekeken of dit mogelijk is.

De brandweer is nog bezig met nablussen. Ook zullen er nog sloopwerkzaamheden worden verricht om de laatste brandhaarden te kunnen afblussen, aldus de brandweer op X.