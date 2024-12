Macron stapt niet op, komt in de komende dagen met nieuwe premier

Buitenland

De Franse president Emmanuel Macron zegt dat hij binnen enkele dagen met de naam van een nieuwe premier komt. Die moet leiding geven aan een kabinet waarin wat Macron betreft ook andere partijen een rol kunnen spelen. Hoogste prioriteit is volgens hem een nieuwe begroting waar de regering onder Michel Barnier woensdag over viel. Macron reageerde daarop in een televisietoespraak.