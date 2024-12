Kerk in Bremen blijft Somaliër steunen na poging Duitse politie om kerkasiel te beëindigen en man uit te zetten

Rond drie uur dinsdagochtend probeerden agenten het gebouw van de Siongemeente in de wijk Neustadt in Bremen te betreden, waar de 25-jarige Somaliër kerkasiel wordt geboden. Zo’n honderd demonstranten vormden een haag waarmee ze de politie verhinderden naar binnen te gaan. Nadat de politie zich had teruggetrokken, brachten talloze demonstranten volgens berichten in diverse Duitse media de nacht door in de kerk om een ​​nieuwe poging tot uitzetting te voorkomen. Ook werden ’s nachts de kerkklokken geluid.

Het Federaal Bureau voor Migratie en Vluchtelingen (BAMF) wilde de Somaliër uitzetten naar Finland, omdat hij daar, vanuit Rusland, de Europese Unie is binnengekomen. Volgens zijn advocaat zouden Finse autoriteiten met geweld hebben geprobeerd de man te verhinderen de Fins-Russische grens over te steken en wil hij daarom niet terug naar Finland. Voor de kerk in Bremen was dit aanleiding om de man sinds september kerkasiel te verlenen.

De Bremer senator van Binnenlandse Zaken Ulrich Mäurer (SPD) verdedigt in Duitse media de poging tot uitzetting. „In de zestien jaar dat ik in functie ben, was het de eerste keer dat we iemand uit het kerkasiel wilden uitzetten”, aldus Mäurer.

De afgelopen jaren was er volgens hem sprake van ongeveer tien gevallen van kerkasiel per jaar. „Dat was beheersbaar. Nu hebben we er meer dan honderd. Dit is een landelijk probleem, de aantallen gaan door het plafond.” Mäurer wijst ook op Europese afspraken –het zogeheten Dublinakkoord– over het land waar mensen asiel dienen aan te vragen als ze de EU binnenkomen.

Wanneer het BAMF de komende tijd een asielzoeker op grond van deze regeling wil terugsturen naar een ander Europees land, zal opnieuw worden geprobeerd om dat uit te voeren. „We hebben geen andere keuze”, aldus Mäurer.

Secretaris dr. Brend Kuschnerus van de BEK noemt kerkasiel op de website van de kerk een „belangrijke, onschendbare opvang in gevallen van bijzondere ontberingen”. Hij ziet dat „de autoriteiten en de senator van Binnenlandse Zaken onder politieke druk staan. De politieke stemming is misschien moeilijk, maar als kerk voelen we ons verplicht om ons te richten op individuele mensen. Het is onze missie om aan hun zijde te staan.”

Kuschnerus verwacht „dat we terugkeren naar de eerdere goede verstandhouding tussen de staat en de kerken. De redenen waarom mensen gevlucht zijn, hun lotgevallen, hun ervaringen met geweld en marteling laten ons niet koud.” Dat zo’n honderd mensen hebben verhinderd dat de politie de man kon meenemen, noemt hij „een belangrijk teken dat het lot van vluchtelingen in Bremen ons niet onverschillig laat”.

In 2015 hebben kerken en het BAMF een overeenkomst over kerkasiel gesloten, waarin ook is opgenomen wanneer kerkasiel beëindigd dient te worden. In de discussie die nu is ontstaan, gaat het onder meer over de praktische toepassing van deze overeenkomst.

In Nederland biedt de protestantse gemeente in Kampen sinds enkele weken kerkasiel aan een Oezbeeks gezin met vier kinderen, van wie de jongste twee in Nederland zijn geboren. Het gaat om een gezin dat ongeveer elf jaar in Nederland is en waarvan de asielaanvraag meer dan eens werd afgewezen. De kerk in Kampen wil voorkomen dat het gezin wordt uitgezet naar Oezbekistan.