OpenAI lanceert ChatGPT Pro voor 200 dollar per maand

Voor dat bedrag krijgen gebruikers onbeperkte toegang tot verschillende taalmodellen, waaronder OpenAI o1. Dat AI-model, waarvan in september een eerste versie werd gelanceerd, is volgens het bedrijf vergelijkbaar met een promovendus die uitdagende taken moet uitvoeren, bijvoorbeeld op het gebied van natuurkunde, scheikunde of biologie.

Onder het abonnement valt ook een proversie van o1, die volgens OpenAI meer rekenkracht heeft „om dieper na te denken en nog betere antwoorden te geven op de moeilijkste problemen”.

„ChatGPT Pro biedt onderzoekers, ingenieurs en andere personen die dagelijks gebruikmaken van intelligentie op onderzoeksniveau een manier om hun productiviteit te verhogen en voorop te lopen bij de nieuwste ontwikkelingen in AI”, kondigt OpenAI aan op zijn website.