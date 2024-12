TenneT teleurgesteld in uitblijven stroomkabel Rotterdam-Limburg

De gelijkstroomkabel was onderdeel van de zogeheten Delta Rhine Corridor, een project om de Rotterdamse haven met buizen en kabels te verbinden met Limburg en Duitsland. Minister Sophie Hermans (Klimaat en Groene Groei) heeft dat project ingeperkt om te voorkomen dat het nogmaals jarenlange vertraging oploopt. Nu de stroomkabel uit het project is gevallen, komt die er mogelijk pas in 2040.

TenneT verwacht dat het uitstel gevolgen heeft voor de drukte op het stroomnet en de mogelijkheden om de industrie in met name Limburg over te zetten op elektriciteit. De kosten voor TenneT om de krapte tegen te gaan lopen zonder de nieuwe kabel verder op. De netbeheerder betaalt bedrijven om op andere momenten stroom af te nemen zodat het net niet overbelast raakt, en zegt daar jaarlijks ongeveer 400 miljoen euro aan kwijt te zijn.