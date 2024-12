Brüggen stond als pionier van de authentieke uitvoeringspraktijk aan de wieg van de traditie waarin Horsch als blokfluitist en musicus groot geworden is. Op 30 oktober was het 90 jaar geleden dat de muziekwetenschapper, fluitist en dirigent werd geboren. Brüggen verzamelde door de jaren heen een opmerkelijke collectie historische blokfluiten uit de periode 1680-1740. Met toestemming van Brüggens weduwe blaast Horsch nieuw leven in deze fluiten op haar cd. Vanwege de kwetsbaarheid van de instrumenten konden ze slechts een of twee keer een aantal minuten bespeeld worden. Het eindresultaat zou bijna als een live-opname beschouwd kunnen worden, aldus de musicus.

De blokfluitiste laat de historische instrumenten horen in werk van onder andere Haydn, Corelli, Bach, Telemann, Van Eyck, Hottetere, Walsh en Händel. The Brüggen Project werd opgenomen met het Orkest van de Achttiende Eeuw, dat werd opgericht door Brüggen. Ook violist Rachel Podger en cellist Albert Brüggen, een neef van Frans Brüggen, spelen mee op het album.

The Brüggen Project, Lucie Horsch, Orchestra of the Eighteenth Century; Decca (4870612); € 14,99; bestellen: decca.com . Bij Decca uitverkocht, wel verkrijgbaar via bol.com .

Piano Trio No. 39 (Haydn)

Trio Sonata in A minor TWV 42a4 (Telemann)