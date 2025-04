Cd-recensie: Chimaera Trio brengt klarinettrio’s

Veelzeggend is dat deze worden aangevuld met een compositie van Felix Mendelssohn (1809-1847). Zowel Gade als zijn zwager Hartmann bezocht namelijk de stad Leipzig, waar ze zich grondig verdiepten in de muziek van Schumann en Mendelssohn.

Dat is goed hoorbaar in Hartmanns charmante, driedelige Sérénade. In het slotdeel duikt bovendien een citaat op uit Schuberts befaamde liederencyclus ”Die schöne Müllerin”. Deze invloeden zorgen ervoor dat Hartmanns tamelijk onbekende muziek toch meteen vertrouwd aandoet. Dat geldt ook voor de vijf mooie, contrastrijke karakterstukjes die Gade in navolging van Schumanns opus 21 ”Noveletten” noemde.

Mendelssohns vierdelige Trio opus 49 legt echter het meeste gewicht in de schaal. Dit prachtige werk typeert Mendelssohns genialiteit en vakmanschap: het is romantisch, melodieus met dramatische accenten en kenmerkt zich door een perfecte beheersing van de klassieke vorm. Oorspronkelijk schreef Mendelssohn in dit Trio een viool voor, maar de klarinet blijkt een uitstekend alternatief. Het maakt deze muziek nog kleuriger en contrastrijker.

Alle lof voor het samenspel en stijlbesef van het Chimaera Trio. Dit is werkelijk een ensemble van zeer hoog niveau. Het Duitse label MDG zorgde voor een warm klinkende, gedetailleerde opname.

Clarinet Trios; Chimaera Trio; MDG (903 2331-6); € 20,-; bestellen: chimaeratrio.nl